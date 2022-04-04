أفاد البلاغ العسكري رقم 497 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي شنت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ العسكري فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس بأقصاف عنيفة ومركزة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس السبت تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق لعكد وأكرارة الفرسيك .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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