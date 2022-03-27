أفاد البلاغ العسكري رقم 494 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت يوم السبت هجمات على تمركزات قوات الإحتلال بقطاعي أمكالا والمحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت أقصافها على ى تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أمكلي الدشرة وأمكلي الحارة بقطاع امكالا .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من قوات البوليساريو استهدفت بأقصافها جحور قوات الاحتلال بمناطق أكرارة الغرسيك وأودي الظمران ، روس السبطي اين تم تدمير رادار القاعدة بها .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت أول أمس الجمعة تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق لعكد وأكويرة ولد أبلال .

إلى ذلك، تستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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