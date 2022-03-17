أفاد البلاغ العسكري رقم 485 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة ضد جنود الإحتلال المغربي بقطاعات الفرسية ، الكلتة والمحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية ،فيما ركزت وحدات أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على تمركزات قوات الإحتلال بمنطقة الجبيلات الخظر بقطاع الكلتة .

وأضاف ذات البلاغ، أن مفارز أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات العدو بمنطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس .

كما كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس قد ركزت هجماتها أول أمس الثلاثاء على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة منطقة أكويرة ولد أبلال .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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