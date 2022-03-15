قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي الفرسية والمحبس

15 مارس، 2022

 أفاد البلاغ العسكري رقم 483 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجمات مكثفة على قواعد العدو المتخندقة بمنطقتي أكرارة الشديدة والفيعيين بقطاع الفرسية ، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بأقصاف مركزة وعنيفة مواقع تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت أول أمس الأحد تمركزات جنود الاحتلال بقطاع الفرسية ، مستهدفة مناطق أكرارة الشديدة والفيعيين .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

15 مارس، 2022

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