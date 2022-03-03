قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأتويزكي
أفاد البلاغ العسكري رقم 474 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي المحبس وأتويزكي .
وحسب نص البلاغ ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت تخندقات قوات العدو بمناطق كصبة الشهداء، اكرارة العربي بقطاع اتويزكي .
وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بمناطق امحيبس التدريب ، اعكد اركان و لعران بقطاع المحبس .
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الثلاثاء على جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك .
وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.
رمزي أحمد توميات