قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأتويزكي

3 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 474 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي المحبس وأتويزكي .

وحسب نص البلاغ ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت تخندقات قوات العدو بمناطق كصبة الشهداء، اكرارة العربي بقطاع اتويزكي .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بمناطق امحيبس التدريب ، اعكد اركان و لعران بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الثلاثاء على جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك .

وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف مغربي مندس وسط الحراك بالعاصمة

توقيف مغربي مندس وسط الحراك بالعاصمة

26 مارس، 2021
Photo of حزب الباصكي يدافع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كحلّ سياسي عادل لنزاع الصحراء الغربية

حزب الباصكي يدافع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كحلّ سياسي عادل لنزاع الصحراء الغربية

14 نوفمبر، 2021
Photo of الرئاسة تطمئن على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية

الرئاسة تطمئن على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية

29 أكتوبر، 2020
Photo of تسجيل 506 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 506 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

31 أغسطس، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: