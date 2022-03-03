قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأتويزكي

أفاد البلاغ العسكري رقم 474 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي المحبس وأتويزكي .

وحسب نص البلاغ ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت تخندقات قوات العدو بمناطق كصبة الشهداء، اكرارة العربي بقطاع اتويزكي .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بمناطق امحيبس التدريب ، اعكد اركان و لعران بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الثلاثاء على جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك .

وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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