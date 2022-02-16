قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس، حوزة و الفرسية

16 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 461 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم أمس الثلاثاء، تمركزات و تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاعات المحبس حوزة والفرسية.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة اودي الظمران بقطاع المحبس.

وتمكنت قوات البوليساريو، من شن قصف استهدف مواقع جيش الاحتلال بمنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، و بمنطقة سهب الشديدة بقطاع الفرسية.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعات اوسرد وام ادريكة والمحبس و بالتحديد في مناطق كلب النص وتندكمة البيظا واكويرة ولد ابلال.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ

رمزي أحمد توميات

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