قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات أوسرد ، أم أدريكة والمحبس

15 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 460 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات وجحور وتخندقات جنود الإحتلال المغربي بمناطق كلب النص ، تنضكمة البيظا واكويرة ولد أبلال بقطاعات المحبس ، أوسرد وأم أدريكة.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة كلب النص بقطاع أوسرد .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، شددت اقصافها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة تنضكمة البيظا بقطاع أم أدريكة ، فيما استهدفت مفارز اخرى تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت اول أمس الأحد هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة ، مستهدفة مناطق لمكيتب ، لعكد وسبخة تنوشاد .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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