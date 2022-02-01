قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بمناطق لعكد، أسطيلة ولد بوكرين وأم الدكن

أفاد البلاغ العسكري رقم 445 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إستهدفت تخندقات جنود الاحتلال مناطق لعكد ، أسطيلة ولد بوكرين وأم الدكن بقطاعات المحبس ، أوسرد والبكاري .

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ركزت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدف بأقصاف مركزة وعنيفة تنخندقات جنود الاحتلال بمنطقة اسطيلة ولد بواكرين بقطاع اوسرد، فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على مواقع جيش الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم الاحد الماضي، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق سبخة تنوشاد واودي الظمران

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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