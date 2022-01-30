قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة وأوسرد والفرسية

أفاد البلاغ العسكري رقم 443 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، الفرسية وأوسرد.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تمركزات جنود الاحتلال بمناطق سهب الشديدة في قطاع لفرسية .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة كلب النص بقطاع اوسرد، فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمناطق فدرة العش وروس ديرت

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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