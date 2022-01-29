قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة

أفاد البلاغ العسكري رقم 442 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت أقصافها يوم الجمعة على تنخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي فدرة العش وروس ديرت بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ العسكري فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، استهدفت يوم أمس الجمعة تمركزات جنود الاحتلال بنطقتي فدرة العش وروس ديرت بقطاع حوزة .

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، قد ركزت أقصافها أمس الخميس على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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