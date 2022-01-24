قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، المحبس وأوسرد

أفاد البلاغ العسكري رقم 437 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، المحبس وأوسرد.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت يوم الأحد تمركزات وجحور قوات العدو بفدرة لغراب بقطاع حوزة .

كما شدد مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أقصافها على تمركزات قوات الاحتلال بكلب النص بقطاع اوسرد، فيما استهدفت مفارز أخرى قوات العدو بمنطقة اكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم السبت الماضي مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق روس السبطي واكرارة الفرسيك واودي الظمران.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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