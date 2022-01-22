قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة

أفاد البلاغ العسكري رقم 435 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندفات جنود الاحتلال بأقصاف مركزة وعنيفة بقطاعي المحبس وحوزة.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت بأقصافها بمنطقتي لعكد وأكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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