أفاد البلاغ العسكري رقم 527 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي، يوم أمس السبت، قوات العدو المغربي بأقصاف مركزة بمنطقة فدرة العش، ومنطقة فدرة لغراب في قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة، من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمناطق اكجكال شمال ديرت واحريشة ديرت.

وتتوالى هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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