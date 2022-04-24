قوات البوليساريو تستهدف تخندقات العدو بقطاعي المحبس والفرسية

24 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري 513، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق متفرقة من قطاعي المحبس والفرسية.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت خلال يوم السبت، وحدات الجيش الصحراوي قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة لعكد، بمنطقة  اكويرة ولد ابلال، بمنطقة سبخة تنوشاد، قطاع المحبس.

كما شنت قوات البوليساريو، قصفا لستهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اكرارة الشديدة، قطاع الفرسية.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق اكرارة الفرسيك واودي الظمران واودي ام اركبة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

24 أبريل، 2022

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