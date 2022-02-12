قوات البوليساريو تركز هجماتها على جنود الاحتلال المتمركزة بقطاع حوزة
أفاد البلاغ العسكري رقم 457 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت يوم الجمعة ، تخندقات جنود الاحتلال المتمركزة بقطاع حوزة.
وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، استهدفت تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة بأقصاف عنيفة ومركزة ،مستهدفة مناطق اكصيبي النخلة و أكصيبي أمشغب ، لكصيبي لكصر .
وكانت مفارز من الجيش الصحراوي قد ركزت أقصافها أول أمس الخميس على تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات المحبس ، حوزة ، البكاري والفرسية ، مستهدفة مناطق أكرارة الفرسيك ، أم الدكن ، فدرة لبير ، روس تاركانت .
وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.
رمزي أحمد توميات