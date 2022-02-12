قوات البوليساريو تركز هجماتها على جنود الاحتلال المتمركزة بقطاع حوزة

12 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 457 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت يوم الجمعة ، تخندقات جنود الاحتلال المتمركزة بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، استهدفت تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة بأقصاف عنيفة ومركزة ،مستهدفة مناطق اكصيبي النخلة و أكصيبي أمشغب ، لكصيبي لكصر .

وكانت مفارز من الجيش الصحراوي قد ركزت أقصافها أول أمس الخميس على تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات المحبس ، حوزة ، البكاري والفرسية ، مستهدفة مناطق أكرارة الفرسيك ، أم الدكن ، فدرة لبير ، روس تاركانت .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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