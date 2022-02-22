قوات البوليساريو تركز هجماتها على تمركزات قوات العدو بمنطقة روس تركانت

22 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 465، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ركزت يوم أمس الإثنين هجماتها على جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس تركانت بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ  فأن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أستهدفت تمركزات قوات العدوا بمنطقة روس تركانت بقطاع حوزة بأقصاف عنيفة ومركزة ، خلفت هلع في صفوف جنود الاحتلال .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، ركزت أقصافها أول أمس الأحد على تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، أوسرد والمحبس ، مستهدفة مناطق لكصيبي لملس ، لكصيبي الكاصر ، أعظيم أم أجلود وسبخة تنوشاد .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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