قوات البوليساريو تركز هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

7 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 451، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تخندقات وتمركزات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي حوزة والمحبس .

وحشب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الصحراوي ، استهدفت باقصاف عنيفة ومركزة تمركزات جنود الاحتلال بمنطقتي الشيظمية وروس السبطي بقطاع المحبس .

وأضاف البلاغ أن مفارز أخرى من الجيش الصحراوي ركزت أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة لكصيبي لملس بقطاع حوزة .

وكانت مفارز متقدمة من  جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها أول أمس السبت على تمركزات قوات الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد ولعكد .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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