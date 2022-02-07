قوات البوليساريو تركز هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس
أفاد البلاغ العسكري رقم 451، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تخندقات وتمركزات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي حوزة والمحبس .
وحشب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الصحراوي ، استهدفت باقصاف عنيفة ومركزة تمركزات جنود الاحتلال بمنطقتي الشيظمية وروس السبطي بقطاع المحبس .
وأضاف البلاغ أن مفارز أخرى من الجيش الصحراوي ركزت أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة لكصيبي لملس بقطاع حوزة .
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها أول أمس السبت على تمركزات قوات الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد ولعكد .
وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.
رمزي أحمد توميات