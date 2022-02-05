قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة
أفاد البلاغ العسكري رقم 449 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ركزت هجماتها على تخندقات جنود الإحتلال المغربي المتمركزة بمناطق روس أربيب ، روس لكطيطيرة ، روس تركانت بقطاع حوزة .
وحسب نص البلاغ فأن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال بمناطق روس أربيب ، روس لكطيطيرة ، روس تركانت بقطاع حوزة .
وكانت مفارز أخرى من الجيش الصحراوي استهدفت أب امس الخميس على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة مستهدف مناطق فدرة العش وفدرة لغراب .
وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ .
رمزي أحمد توميات