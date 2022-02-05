قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة

5 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 449 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ركزت هجماتها على تخندقات جنود الإحتلال المغربي المتمركزة بمناطق روس أربيب ، روس لكطيطيرة ، روس تركانت بقطاع حوزة .

وحسب نص البلاغ فأن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال بمناطق روس أربيب ، روس لكطيطيرة ، روس تركانت بقطاع حوزة .

وكانت مفارز أخرى من الجيش الصحراوي استهدفت أب امس الخميس على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة مستهدف مناطق فدرة العش وفدرة لغراب .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ .

رمزي أحمد توميات

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