أفاد البلاغ العسكري رقم 514، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس.

وحسب نص البلاغ فقد استهدفت يوم الأحد، وحدات الجيش الصحراوي قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقةاكرارة الفرسيك، بمنطقة روس السبطي، قطاع المحبس.

كما تمكنت قوات البوليساريو، من شن قصف استهدف جحور قوات العدو بمنطقة روس لكطيطيرة، وبمنطقة اربيب الكاعة، قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس والفرسية وبمناطق لعكد واكويرة ولد ابلال وسبخة تنوشاد واكرارة الشديدة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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