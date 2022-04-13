قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات جنود الإحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

13 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 504 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربي بنقاط متفرقة من قطاعات المحبس وحوزة .

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات قوات العدو بمنطقتي فدرة المرس وشمال كلب ديرت بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ العسكري أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت قوات بمنطقتي العرية وأمحيبس التدريب بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الإثنين هجماتها على جنود الإحتلال بقطاعات الكلتة، أتويزكي و المحبس، مستهدفة مناطق أجبيلات البييظ ، لمسامير ، أكرارة العربي ، كصبة الشهداء وروس السبطي .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

13 أبريل، 2022

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