أفاد البلاغ العسكري رقم 504 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربي بنقاط متفرقة من قطاعات المحبس وحوزة .

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات قوات العدو بمنطقتي فدرة المرس وشمال كلب ديرت بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ العسكري أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت قوات بمنطقتي العرية وأمحيبس التدريب بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الإثنين هجماتها على جنود الإحتلال بقطاعات الكلتة، أتويزكي و المحبس، مستهدفة مناطق أجبيلات البييظ ، لمسامير ، أكرارة العربي ، كصبة الشهداء وروس السبطي .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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