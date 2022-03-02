قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك

أفاد البلاغ العسكري رقم 473 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أستهدفت بأقصافها تمركزات قوات العدو بمنطقتي أودي أم اركبة وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجماتها أول أمس الإثنين قوات الاحتلال بقطاعي المحبس وأوسرد ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد وأكويرة ولد بلال وأعظيم أم الجلود .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ

رمزي أحمد توميات

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