قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك

2 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 473 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أستهدفت بأقصافها تمركزات قوات العدو بمنطقتي أودي أم اركبة وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجماتها أول أمس الإثنين قوات الاحتلال بقطاعي المحبس وأوسرد ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد وأكويرة ولد بلال وأعظيم أم الجلود .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الصحة: ظهور موجة ثالثة لوباء كورونا أمر وارد

وزير الصحة: ظهور موجة ثالثة لوباء كورونا أمر وارد

29 أبريل، 2021
Photo of الرئيس تبون: جامع الجزائر صرح حضاري في الجزائر الجديدة المتمسكة بهويتها

الرئيس تبون: جامع الجزائر صرح حضاري في الجزائر الجديدة المتمسكة بهويتها

19 أكتوبر، 2020
Photo of وزارة الفلاحة ترافق المستثمر الفلاحي لاقتناء عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب

وزارة الفلاحة ترافق المستثمر الفلاحي لاقتناء عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب

29 يونيو، 2021
Photo of توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول ومؤسسة تونسية

توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول ومؤسسة تونسية

5 فبراير، 2022
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: