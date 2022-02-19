قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات قوات العدوا بقطاع البكاري

19 فبراير، 2022
MEHAIRES, WESTERN SAHARA - JANUARY 06: The military units of the army of the Arab Democratic Republic Saharawi during the manoeuvres in the fourth military region in the north-east of Western Sahara on January 6, 2019 in Mehaires, Western Sahara. The manoeuvres, under the name of Shahid Uali involve around 3,000 soldiers and a dozen armoured vehicles, and are designed to protect the region and maintain stability in the freed Saharawi territories. Morocco considers these military manoeuvres as a "threat" to the ceasefire in force between the parties since 1991. (Photo by Stefano Montesi - Corbis/Corbis via Getty Images)

أفاد البلاغ العسكري رقم 462 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الجمعة، تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع البكاري.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال المتمركزة بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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