قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات قوات العدوا بقطاع البكاري

أفاد البلاغ العسكري رقم 462 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الجمعة، تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع البكاري.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال المتمركزة بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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