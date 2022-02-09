قوات البوليساريو تركز أقصافها على تمركزات العدو بقطاعي الفرسية والمحبس

9 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 453، الصادر عن وزارة الصحراوية، أن نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والهوان، وبالتحديد بقطاعي الفرسية والمحبس.

وحسب  نص البلاغ، فقد استهدفت يوم أمس وحدات مقاتلي الجيش الصحراوي، قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال بمنطقة اكرارة الشديدة، قطاع الفرسية.

كما تمكنت قوات البوليساريو من شن قصف استهدف مواقع جيش الاحتلال بمنطقة اكرارة لحديد، قطاع الفرسية، منطقة اكرارة الفرسيك، اودي الظمران، منطقة لعكد، منطقة اودي ام اركبة، قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم الاثنين، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمناطق روس بن زكة ولمكيتب وروس تاركانت.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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