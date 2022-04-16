قوات البوليساريو تركز أقصافها على تخندقات قوات العدو بمنطقة اكرارة الفرسيك

16 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 507 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت، هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربي بمنطقة اكرارة الفرسيك قطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ  فقد كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الصحراوي أستهدفت أول أمس الخميس تمركزات قوات العدو بمنطقة أودي أم اركبة بقطاع المحبس ، مخلفة هلعا وسط جنود الإحتلال .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

ليديا كبيش

16 أبريل، 2022

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