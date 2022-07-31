قوات البوليساريو تركز أقصافها على تخندقات العدو بقطاع آوسرد

31 يوليو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 598، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات .الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من قطاع آوسرد.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي، يوم السبت، قوات العدو المغربي بأقصاف مركزة بمنطقة اكليبات العكاية، منطقة كلب النص، ومنطقة اسطيلة ولد بواكرين، في قطاع اوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمنطقة فدرة اعزيزة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

31 يوليو، 2022

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