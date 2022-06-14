قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاعات المحبس، أم أدريكة والفرسية

14 يونيو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 558 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعب الصحراوي شنوا يوم أمس الاثنين، قصفا استهدف تواجدات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات المحبس، أم أدريكة والفرسية.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي استهدفت قوات العدو المغربي بمنطقة أزمول أم خملة وديار فيلق العدو السابع والأربعين بمنطقة أزمول أم خملة قطاع أم أدريكة، منطقتي أودي الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس، ومناطق أكرارة الشديدة، روس أوديات الشديدة بقطاع الفرسية والفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد استهدفت أول أمس الأحد القوات المغربية الغازية بقطاعي حوزة والبكاري وبمناطق لبريكة وأنقاب العبد وأم الدكن.

رمزي أحمد توميات

14 يونيو، 2022

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