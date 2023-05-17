قمة السعودية: انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب

انطلقت اليوم الأربعاء أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ال32 المقرر الجمعة القادم بجدة بالسعودية.

ويشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في هذا الإجتماع اين سلم رئاسة القمة العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية الى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وللتذكير فقد ترأست الجزائر الاجتماع ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

رمزي أحمد توميات

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