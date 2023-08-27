وزارة التربية: الموظفون الإداريون يستأنفون عملهم هذا الأحد بالمؤسسات التربوية
يستأنف اليوم الأحد، الموظفون الإداريون والتربويون عملهم للسنة الدراسية 2023-2024 ، فيما يلتحق الأساتذة بمناصبهم يوم الـ03 سبتمبر
وجاء في بيان سابق لوزارة التربية الوطنية:” تعلن وزارة التربية الوطنية أن تاريخ استئناف العمل للسنة الدراسية 2023-2024 ، حدد لجميع المناطق كالآتي:
- بالنسبة للموظفين الإداريين : يوم الأحد 27 أوت 2023 صباحا
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بالنسبة لموظفي التعليم (الأساتذة) : يوم الأحد 03 سبتمبر 2023 صباحا”.
كما تحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع، تتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم للتحضير الجيد لضمان دخول مدرسي ناجح.
رمزي أحمد توميات