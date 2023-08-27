وزارة التربية: الموظفون الإداريون يستأنفون عملهم هذا الأحد بالمؤسسات التربوية

27 أغسطس، 2023

يستأنف اليوم الأحد، الموظفون الإداريون والتربويون عملهم للسنة الدراسية 2023-2024 ، فيما يلتحق الأساتذة بمناصبهم يوم الـ03 سبتمبر

وجاء في بيان سابق لوزارة التربية الوطنية:” تعلن وزارة التربية الوطنية أن تاريخ استئناف العمل للسنة الدراسية 2023-2024 ، حدد لجميع المناطق كالآتي:

  • بالنسبة للموظفين الإداريين : يوم الأحد 27 أوت 2023 صباحا

  • بالنسبة لموظفي التعليم (الأساتذة) : يوم الأحد 03 سبتمبر 2023 صباحا”.

كما تحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع، تتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم للتحضير الجيد لضمان دخول مدرسي ناجح.

رمزي أحمد توميات

27 أغسطس، 2023

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