وزارة التربية: الموظفون الإداريون يستأنفون عملهم هذا الأحد بالمؤسسات التربوية

وزارة التربية: الموظفون الإداريون يستأنفون عملهم هذا الأحد بالمؤسسات التربوية

يستأنف اليوم الأحد، الموظفون الإداريون والتربويون عملهم للسنة الدراسية 2023-2024 ، فيما يلتحق الأساتذة بمناصبهم يوم الـ03 سبتمبر

وجاء في بيان سابق لوزارة التربية الوطنية:” تعلن وزارة التربية الوطنية أن تاريخ استئناف العمل للسنة الدراسية 2023-2024 ، حدد لجميع المناطق كالآتي:

بالنسبة للموظفين الإداريين : يوم الأحد 27 أوت 2023 صباحا

بالنسبة لموظفي التعليم (الأساتذة) : يوم الأحد 03 سبتمبر 2023 صباحا”.

كما تحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع، تتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم للتحضير الجيد لضمان دخول مدرسي ناجح.

رمزي أحمد توميات

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