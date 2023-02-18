قطاع البريد يولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية

18 فبراير، 2023

أفاد وزير البريد والمواصلات، في كلمة ألقاها ممثله عبد الوهاب بارة، بملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية، أن :”قطاعه يولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية كداعم لتحول الرقمي”.

وعرف الملتقى، حضور كل من وزير الرقمنة حسين شرحبيل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. ووزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين وليد.

وأكد الوزير، أن قطاعه يعمل على تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتنفيذ البرامج الطموحة لتعميم هذا الدفع، ماشفا أن تعزيز وزيادة عرض التردد الدولي للانترنت فقد بلغت 7.8 تيرابايت نهاية السنة الماضية مقابل 2.8 سنة 20210

وحسب وزير البريد فقد تم تسجيل 44 مليون مشترك بالهاتف النقال، وبالموازات مع القفزة النوعية بالمجال تشهد الجزائر نقلة فعلية

رمزي أحمد توميات

18 فبراير، 2023

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