قضية حجز 1243 طن من الموز الموجهة للمضاربة: إيداع 03 أشخاص الحبس المؤقت

19 أبريل، 2022

قامت الضبطية القضائية للأمن الوطني، خلال 48 ساعة الأخيرة، بتقديم 03 أشخاص أمام الجهات القضائية المختصة على مستوى ولايتي الشلف وبومرداس، عن جنحة المضاربة غير المشروعة وجنحة عدم الفوترة، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت، وجاءت هذه العملية مواصلة للتحقيق الابتدائي في قضية حجز 1243 طن من مادة الموز، التي كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.

التحقيق في قضية الحال، لا يزال متواصلا من قبل مصالح الأمن الوطني لإلقاء القبض على المخالفين، الذي يتواجد بعضهم في حالة فرار خارج التراب الوطني.

ش.ن

19 أبريل، 2022

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