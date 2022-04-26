مواصلة للتحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية للأمن الوطني، في قضية حجز 1243 طن من مادة الموز، التي كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة، قامت مصالح أمن ولاية البليدة بتاريخ 25/04/2022، بتقديم ثلاث (03) أشخاص مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة على مستوى ولاية البليدة، عن جنحة المضاربة غير المشروعة وجنحة عدم الفوترة، حسب بيان لالمديرية العامة للأمن الوطني.

المشتبه فيه الأول تم تقديمه أمام محكمة بوفاريك، أين أصدر في حقه حكم بـ 03 سنوات سجن وغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج، متبوعة بالشطب من السجل التجاري وغلق المستودعات مع المنع من استغلالها لمدة سنة.

من جهتهما، يضيف البيان، المشتبه فيهما الآخرين تم تقديمهما على كل مستوى كل من محكمة البليدة والعفرون، أين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.

للتذكير، كانت مصالح الأمن الوطني قد أنجزت ملفات قضائية ضد المخالفين بتاريخ 12/04/2022، عقب المداهمات الفجائية لمصالحها العملياتية لعدة مستودعات عبر مختلف ولايات الوطن.

ش.ن

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