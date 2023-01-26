قريشي: إجتماع مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر سيكون ناجحا

أكد محمد قريشي نياس الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن المؤتمر سيشكل علامة بارزة وسيحقق النجاح الذي نتطلع اليه.

وأضاف قريشي على هامش الأشغال التحضيرية لاجتماع مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن اللجنة بدأت نشاطها بزياراتها قام مقررها صحبة عدد من أعضائها والأقليات المسلمة في فرنسا وألمانيا.

كما تم التضامن مع بنغالاديش التي تظم مليون شخص فارين من الاعمال الوحشية التي تعرضو لها، يضيف ذات المتحدث.

وكشف قريشي، أنه وخلال مرافقة الوفد التقينا المسؤولين في الحكومة، كما لاحظت انه مقارنة بالزيارة السابقة 2018 بذلت بنغلاديش جهودا للتكفل بهم. غير أن الأمر يتطلب جهودا للمجتمع الدولي والإسلامي.

وأضاف قريشي بالقول: “وجودنا في الجزائر يشكل فرصة ثمينة بالنسبة لنا لنتقدم بالشكر الجزيل لمجلس الأمة والبرلمان. وسعيهم الى تعزيز مكاسب هذا الإتحاد”

وتابع ذات المتحدث قائلا:”ونحن على يقين ان هذا الموتمر سيشكل علامة بارزة وسيحقق النجاح الذي نتطلع اليه. حيث سيتم وضع اللمسات الاخيرة اليوم بالمراجعة النهائية لجدول الأعمال”.

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