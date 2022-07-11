كشفت اليوم الإثنين، مديرة التسيير المدمج للنفايات، فاطمة الزهراء برصة، عن شروع الوكالة الوطنية للنفايات، قريبا، في تطبيق نظام الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى الأحياء الكبرى بثلاث ولايات نموذجية.

وحسب تصريحات برصة، للاذاعة الوطنية، فإن الأمر يتعلق بكل من ولايات الجزائر وبومرداس ووهران. والتي سيتم فيها تطبيق هذا الأسلوب الذي يسهل عمليات تدويرها، مؤكدة أن هذه العملية ستعمم تدريجيا على الولايات الأخرى، نظرا لكونها تتطلب وسائل مادية ومالية ولوجستية معتبرة.

وأبرزت ذات المتحدثة، الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تجسيد نظام الفرز الانتقائي. لاسيما من خلال عمليات التحسيس التي يقوم بها بمعية الوكالة الوطنية، موضحة أن هذا النظام زيادة فعالية العمليات المتعلقة بتثمينها، لاسيما تلك التي تقوم بها المؤسسات المختصة في التدوير. التي ذكرت بأن الجزائر تنتج سنويا أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية، 30 بالمائة منها فقط قابلة للاسترجاع.

وكشفت ضيفة الاذاعة، أنه يتم فعليا تثمين 9.83 بالمائة فقد من أصل 30 بالمائة من النفايات المنزلية القابلة للاسترجاع، مبرزة أن الهدف المسطرة من قبل قطاع البيئة هو تثمين 30 بالمائة من المنزلية. و80 بالمائة منها الخطرة و50 بالمائة من الهامدة، بأفاق 2035.

وأشارت برصة إلى أن المردود المادي لتثمين النفايات في حال استغلال جميع القدرات بنسبة 100 بالمائة. يقارب 150 مليار دج سنويا، كاشفة أن الوكالة الوطنية تقوم حاليا بإعداد دراسات حول تدوير النفايات “الخطرة” لفائدة المستثمرين.

وذلك قصد تشجيعهم على خوض غمار هذه التجربة، خاصة وأن معظمهم يتوجه نحو تثمينها غير الخطرة. كما تحوز الجزائر إجمالا 14 ألف مؤسسة تعمل في مجال تدويرها، تضيف المديرة.

ليديا كبيش

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