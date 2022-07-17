أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على حفل تخرج دفعة 2022 لطلبة الماستر المتخصص الذين تشرف على تكوينهم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وثمن رزيق، دور وتجربة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التكوين باعتبارها تشرف على تكوين الماستر المتخصص. وكذا تجربة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في نفس المجال.

وأبرز ذات المتحدث، مشاركة وزارة التجارة وترقية الصادرات لأول مرة بشكل رسمي في الإحتفال بتخرج الطلبة كعرفان منها للمجهودات المبذولة وسعيا منها لإبراز الدور الذي يريده القطاع من المدرستين في مجال التكوين.

كما أكد وزير التجارة، أن القانون الجديد لإصلاح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يولي أهمية قصوى لجانب تكوين الموارد البشرية. مشيرا إلى مجهودات الغرف التجارية الجهوية على مستوى 48 ولاية.

وكشف نفس المسؤول، أنه سيتم عن قريب إنشاء غرف جهوية على مستوى الـ 10 ولايات الجديدة، مبرزا أهمية رسكلة الموظفين على مستوى مدرسة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة من خلال تطوير تكوينهم ومهاراتهم المهنية فضلا عن تكوين الطلبة الآخرين.

وأعلن رزيق عن التنصيب، عن قريب، للجنة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التكوين المهني و التعليم العالي. قصد إعادة النظر في مختلف التكوينات التي تقدمها المدارس الموضوعة تحت وصاية الوزارة بهدف تقييم التكوين المقدم لحد الان.

وفي هذا الصدد، أوضح ذات المتحدث أن إعادة النظر في التكوين المقدم يندرج في إطار مواكبة متطلبات قطاع التجارة. و التخصصات الجديدة في المجال التجاري و بالتالي منح القطاع موظفين متخصصين.

كما كشف الوزير عن وجود مشاورات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قصد انشاء مدرسة متخصصة في التكوين في مجال السجل التجاري في المستقبل ما شأنه تلبية وتغطية مختلف مجالات التكوين التي يحتاجها القطاع.

ليديا كبيش