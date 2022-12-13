قريبا…إطلاق خطوط جوية إلى هذه الدول

13 ديسمبر، 2022

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، عن إطلاق خطوط جوية أخرى قريبا، لاسيما باتجاه أديس أبابا و جوهانسبورغ وليبرفيل.

وأكد بن سليمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الخطوط الجوية، تتطلع لستعادة مكانتها في السوق القارية والتوجه نحو أسواق جديدة منها الآسيوية، على النحو الذي اشترطه رئيس الجمهورية.

وذلك من خلال إعداد مخطط عمل لا يزال قائما والذي استهل بفتح خط الجزائر-الدوحة، يوضح ذات المتحدث.

كما أضاف، بن سليمان،  أن مخطط الجوية الجزائرية، سيمتد في إطار المخطط الاستراتيجي للشركة إلى غاية 2025 الذي يتضمن إجمالا فتح 18 خطا جديدا.

ليديا كبيش

13 ديسمبر، 2022

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