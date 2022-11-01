قبيل انطلاق القمة العربية رئيس الجمهورية يستقبل ضيوف الجزائر

1 نوفمبر، 2022

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يستقبل ضيوف الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) ويتوجهون نحو قاعة أشغال الدورة العادية الـ 31 للقمة العربية.

1 نوفمبر، 2022

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