قبيل انطلاق القمة العربية رئيس الجمهورية يستقبل ضيوف الجزائر

قبيل انطلاق القمة العربية رئيس الجمهورية يستقبل ضيوف الجزائر

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يستقبل ضيوف الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) ويتوجهون نحو قاعة أشغال الدورة العادية الـ 31 للقمة العربية.

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