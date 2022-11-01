الرئيسية/الأولى/قبيل انطلاق القمة العربية رئيس الجمهورية يستقبل ضيوف الجزائر قبيل انطلاق القمة العربية رئيس الجمهورية يستقبل ضيوف الجزائر 1 نوفمبر، 2022 رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يستقبل ضيوف الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) ويتوجهون نحو قاعة أشغال الدورة العادية الـ 31 للقمة العربية. شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 1 نوفمبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة