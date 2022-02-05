قبيل انطلاق أشغال القمة الافريقية… لعمامرة يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، محمد اشتية، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقُبيل انطلاق أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تم خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما تم التطرق إلى الاستحقاقات العربية المقبلة ودورها في تعزيز محورية القضية الفلسطينية في سياق العمل العربي المشترك.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس عبد المجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي لاقت ترحيبا كبيرا وسط كل شرائح الشعب الفلسطيني، مذكرا بالصدى الكبير الذي حققته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عباس إلى الجزائر مؤخرا.

وأشاد اشتية بالمقاربة التي طرحتها الجزائر في سبيل توفير أسباب نجاح القمة العربية المقبلة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية المساعي التي تبذلها بلادنا حاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو ما من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة في المسار التحضيري وصولا للقمة.

كما شكّل اللقاء فرصة أيضا للتأكيد على المكانة الخاصة التي تحضى بها القضية الفلسطينية في منظمة الاتحاد الإفريقي وآفاق تعزيزها بمناسبة القمة الإفريقية التي ستجري أشغالها بأديس أبابا إبتداءً من اليوم.

رمزي أحمد توميات

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