قبول 273 مترشح في مسابقة سوناطرك لولاية الأغواط

24 ديسمبر، 2022

أعلنت سوناطراك، في بيان لها. عن قبول 273 مترشحا فائزا في المسابقة التي نظمتها لإنتقاء 293 موظف في مختلف الاختصاصات.

وحسب نص البيان، ستعلن عن قائمة الفائزين وكالة التشغيل كما هو معمول بة.

هذا وقد كانت سوناطراك، قد نظمت مسابقة لانتقاء 293 موظف في مختلف الاختصاصات. والتي جرت فعاليتها على مستوى جامعة الأغواط أيام 11و 12 نوفمبر 2022.

وتواصلت المسابقة، إلى 14نوفمبر 2022 بالنسبة للاختصاصات العملياتية كصيانة الآلات الدوارة والآلات المتحركة والآليات الضخمة.

ومست المسابقة الشباب القاطنين بإقليم ولاية الأغواط، وتمت بعد الإستدعاءات الموجهة من وكالة التشغيل لولاية الأغواط.

وتنافس 2327 مترشح من أجل التنافس على 293 منصب عمل أعلنت عليها سوناطراك لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها بناحية الأغواط.

للعلم فقد تم تسجيل مشاركة 1929 مترشح في هذه المسابقة أي بنسبة مشاركة 83 بالمائة.

وللتذكير فقد أشرفت على مراقبة المسابقة، لجنة ولائية ممثلة من مختلف القطاعات على رأسها مدير التشغيل لولاية الأغواط. وكذا مديرة وكالة التشغيل لذات الولاية.

وأشارت سوناطراك أن الـ20 منصب الغير مشغولة ستكون محل عرض توظيف في سنة 2023. بالتزامن مع الاحتياجات المخطط لها لعام 2023 على مستوى ولاية الأغواط.

ليديا كبيش

24 ديسمبر، 2022

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