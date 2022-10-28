قال ان هذه القمة ستـكون قـمة المستقـبل العربي: وزير الخارجية الفلسطيني يثمن جهود والتزامات الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية *المالكي يطالب العرب بالحذو على خطى الجزائر

وصل مساء الجمعة إلى الجزائر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، للمشاركة في الإجتماع الوزاري تحضيرا للقمة العربية المقررة عقدها يومي 01 و02 نوفمبر بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة.

رياض المالكي اكد ان الجزائر بذلت جهدا كبير من أجل المصالحة الفـلسطينية الفـلسطينية ، عقب استقباله في مطار هواري بومدين من طرف وزير الخارجية رمضان لعمامرة.

وفي ندوة صحفية نشطها المالكي قال ان قـمة الجزائر ستـكون قـمة المستـقـبل العربي. كما ان القيـادة الجزائرية قـادرة على تلبية التوقعات المطلوبة من قبل الشعوب العربية ، وأضاف المالكي ان قمة الجزائر هي تتويج للجهد الجزائري المتواصل للقضية الفلسطينية.وطالب المالكي من الدول العربية ان تتبع الجزائر بما تقوم به إتجاه القضية الفلسطينية ، حيث ادت ما عليها من إلتزامات ووفاء تجاة الدولة والقضية الفلسطينية وبشكل احادي.

وجاءت تصريحات رياض المالكي بعد أيام قليلة من نجاح الجزائر في لم شمل الفصائل الفلسطينية التي مزحها الانقسام وغياب الوحدة لمدة ناهزت 15 عاما .

فايزة سايح

معجب بهذه: إعجاب تحميل...