قاليباف يثني على دور زيارة بوغالي في إرساء أسس إضافية للتعاون الجزائري-الإيراني

21 أغسطس، 2023

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين بالعاصمة “طهران” من قبل نظيره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد أجرى الطرفان محادثات معمقة تناولت جوانب من التعاون بين البلدين واستعرضت عددا من القضايا الراهنة.

ومن جانبه أثنى قاليباف على دور هذه الزيارة في إرساء أسس إضافية للتعاون الثنائي مستعرضا، في هذا الإطار، الجوانب المختلفة لهذا التعاون والٱفاق المزدهرة المرجو أن يبلغها.

كما تطرق رئيس مجلس الشورى إلى أهمية التنسيق بين البلدين داخل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واقترح في هذا الشأن عقد لقاء افتراضي بين دول الأعضاء في الاتحاد للنظر في كيفية الرد بشكل مناسب على الإساءة لمقدسات المسلمين التي باتت تتكرر بشكل مقلق في الأيام الأخيرة.

ليديا كبيش

 

21 أغسطس، 2023

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