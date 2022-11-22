قالت انها شريك أمني محترم وموثوق…بريطانيا تعلن ان علاقتها مع الجزائر دخلت مرحلة الالتزام

بريطانيا تشيد بقانون الاستثمار الجديد في الجزائر وتجربة الجزائر في مكافحة الارهاب

22 نوفمبر، 2022

اكد ديفيد راتلي، نائب كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، في نقاش برلماني بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن الجزائر شريك أمني محترم وموثوق مؤكدا ان العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة الالتزام.

وقال راتلي الذي شارك في النقاش البرلماني بصفته ممثلا للحكومة إن المملكة المتحدة صديقة وفية للشعب الجزائري منذ استقلاله في 1962.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :تقاسم البلدان نجاحات و لحظات صعبة لكن علاقاتنا الدبلوماسية ظلت قوية، مردفا بالقول إن علاقاتنا مع الجزائر دخلت مرحلة التزام، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية”.

و في نفس السياق قال المسؤول البريطاني:”تعترف المملكة المتحدة بتجربة وخبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. قبل أن يؤكد الجزائر بين أهم الفاعلين في إفريقيا والمجتمع الدولي”.

واضاف راتلي فضلا عن كونها شريكا أمنيا محترما وموثوقا ومتعدد الأطراف، تضطلع الجزائر بدور هام في المنطقة.

من جهة اخرى وفي مجال التجارة، سيكون بوسع المصدّرين الجزائريين الاستفادة بشكل مباشر من البرنامج التجاري الذي أطلقته الحكومة البريطانية، يؤكد المسؤول ذاته

كما أشاد ممثل الحكومة البريطانية بإصدار قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، لتحسين مناخ الأعمال تحسّبا لإطلاق شراكات دولية مثمرة.

ودعا راتلي إلى “مواصلة الالتزام المشترك بين المملكة المتحدة والجزائر، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين.

فايزة .س

22 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الجزائر تؤكد  مجددا رفضها التام لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول

11 سبتمبر، 2021

تسجيل 78 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

18 أكتوبر، 2021

وزير الداخلية يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر

5 سبتمبر، 2021

إنشاء مرصد يقظة خاص بمراقبة المواد الصيدلانية

1 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: