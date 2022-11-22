قالت إن الخطوة ستعزّز الروابط بين البلدين: بريطانيا تشييد بتعليم الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي في الجزائر

22 نوفمبر، 2022

اعتبر ديفيد راتلي، نائب كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أن إدراج اللغة الإنجليزية في المناهج التعليمية لتلاميذ الابتدائي في الجزائر، فرصة لتعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك في نقاش احتضنه مجلس العموم البريطاني، بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والجزائر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قال راتلي في كلمته بالمناسبة إن تقاسم اللغة بين البلدين، سيجمع الجزائر وبريطانيا، ويعزز روابطها الثقافية والتجارية.

وتابع المسؤول البريطاني يقول الجزائر ليست أكبر وأكثر دولة تقدما في إفريقيا وحسب. بل هي تملك أيضا رأس مال سياسي ودبلوماسي هائل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأبعد من ذلك كما تلعب الجزائر دورا رئيسيا في المؤسسات متعددة الأطراف.

وأضاف ديفيد راتلي قائلا نحن متلهفون إلى مواصلة تعزيز علاقتنا التاريخية مع الحكومة والشعب الجزائريين.

فايزة .س

22 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

مستشفى جزائري ــ قطري بسعة 400 سرير بمعايير دولية

28 سبتمبر، 2022

هذه هي الأحكام الصادرة في حق المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

16 يونيو، 2022

شرفي:  مشروع قانون الانتخابات الجديد سيتضمن معايير جديدة

13 يناير، 2021

عاجل/ تسجيل 391 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

16 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: