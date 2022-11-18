قالت إن الحديث عنها أمر غير واقعي: البوليساريو تستبعد استئناف العملية السياسية في الظروف الحالية 

أكدت جبهة البوليساريو اليوم الجمعة على أن الاستمرار في الحديث عن استئناف العملية السياسية في ظل الظروف الكارثية مثل تلك السائدة في الأراضي الصحراوية المحتلة ليس أمرا “غير واقعي” فحسب، بل هو بمثابة “استهزاء”.

وقال أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، في بيان، أن جبهة البوليساريو تدين بشدة منع الاحتلال المغربي الطالبتين النرويجيتين، هيلين لورنتزن ومارتي هيتيرفيك، من التوجه إلى العيون المحتلة، في إطار دراستهما الأنثروبولوجية للوقوف على أسلوب حياة المجتمع الصحراوي. وذكرت جبهة البوليساريو أن هذه الإجراءات يتبعها الاحتلال المغربي عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذين يريدون الاطلاع على الجزء المحتل من الصحراء الغربية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، في مسعى منه لتحويل الإقليم إلى منطقة محظورة، مغلقة أمام أي محاولة خارجية لنقل الشهادات الحية ومحايدة وموضوعية على الوضع السائد في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وذكرت الجبهة بأنه “يتم بشكل منهجي منع ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أو الصحفيين أو المراسلين أو الباحثين أو البرلمانيين و السياسيين أو حتى المواطنين البسطاء من الذهاب إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ويتم طردهم باستخدام العنف، كما كان الشأن في حالة الطالبتين النرويجيتين”.

واستدلت البوليساريو في هذا الشأن بما وقع لستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي منع من زيارة الأراضي المحتلة ومقابلة الصحراويين الذين يعيشون هناك، ناهيك عن منع الزيارات الفنية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واردف أبي بشرايا يقول “منذ عام 2015، تهدف السياسة التي يتبعها الاحتلال المغربي إلى عزل الإقليم عن العالم الخارجي، إضافة إلى اضطهاد المدنيين لمنعهم من سرد الوقائع، هذا بالإضافة إلى سياسة إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، حتى يتسنى للمحتل من الاستمرار في استعماره وسيطرته على الاراضي الصحراوية ونهب ثروات الإقليم مع الإفلات التام من العقاب”.ودعت جبهة البوليساريو في الاخير، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على فتح الإقليم للمراقبين الدوليين والسماح للسكان الصحراويين بالإدلاء بشهاداتهم دون خوف من التعرض للاضطهاد، كما هو الحال حاليا مع العديد من المناضلين الصحراويين.وشددت على أن “الاستمرار في الحديث عن استئناف العملية السياسية في ظل ظروف كارثية مثل تلك السائدة في الأراضي المحتلة ليس غير واقعي فحسب، بل إنه بمثابة استهزاء”.

ف.س

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