قافلة من أجل السلام من إسبانيا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

قافلة من أجل السلام من إسبانيا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

انطلقت “قافلة من أجل السلام” يوم الأربعاء في رحلتها التي بدأت من ميناء أليكانتي بإسبانيا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وأشرف على تنظيم القافلة حركة التضامن الإسبانية وبدعم من السكان والمؤسسات العامة على مستوى المقاطعات والولايات الاسبانية.

وأوضح ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبد الله العرابي بهذه المناسبة أن “قافلة السلام” هي إحدى المبادرات التاريخية التي ينظمها المجتمع المدني لمواصلة مرافقة الشعب الصحراوي والإبقاء على شعلة الكفاح حتى تحقيق الشرعية الدولية وإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

وأعرب العرابي عن شكره لحركة التضامن الاسبانية بهذا المجهود الانساني الكبير الموجه لدعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

وعملت المنظمات المتضامنة مع الشعب الصحراوي بجد لإرسال هذه المساعدات الانسانية، المتمثلة أساسا في إمدادات صحية، ومؤن، ودعم لوجستي للمؤسسات الصحراوية.

والتي من شأنها تعزيز أسس المقاومة في مخيمات اللاجئين وتقوي من عوامل الصمود في خضم حالة اللجوء الذي فرضها واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

ليديا كبيش

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