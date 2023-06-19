قائد القوات الجوية يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي

أشرف أمس الأحد اللواء محمود لعرابة قائد القوات الجوية على تخرج الدفعة الثالثة والخمسون لنهاية هذه السنة الدراسية 2022/2023 بالمدرسة العليا للطيران بوهران بالناحية العسكرية الثانية- الشهيد جبار الطيب.

وبعد تفتيش التشكيلات، ألقى قائد المدرسة العليا للطيران، كلمة تعرض فيها إلى المحاور الكبرى للتكوين، والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتكونون من طرف مدربين مؤهلين وأساتذة أكفاء، مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل إحترافية، داعيا إياهم إلى بذل أقصى المجهودات دفاعا عن الوطن.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، وافق قائد القوات الجوية على تسمية الدفعة باسم الشهيدة ساعد الهاشمي عمار عائشة.

وإختتم الحفل بتنفيذ إستعراض جوي من أداء الطيارين المتخرجين و إستعراضات عسكرية في النظام المنظم، نفذها المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية، عكست المستوى الراقي من التنظيم والإنسجام، الذي تميز به أفراد الدفعات المتخرجة.

على هامش حفل التخرج، قام المشرف اللواء محمود لعرابة قائد القوات الجوية بتكريم عائلة الشهيدة ساعد الهاشمي عمار عائشة.

رمزي أحمد توميات

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