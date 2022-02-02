قائد القوات البحرية يشارك في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022

2 فبراير، 2022

يشارك اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية ممثلا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” في الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى 04 فيفري 2022.

يرفع المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما،  شعار “استثمار مشترك لمستقبل مشترك”، ويهدف المشاركون فيه إلى الوقوف على التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية، واجتثاث الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، إضافة إلى محاور أخرى مترابطة تتعلق بالتحديات المناخية وعلاقتها بالفقر والمجاعة، وكذا مواجهة أخطار التطرف والعنف.

ش.ن

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