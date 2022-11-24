في يوم دراسي نظمته وزارة السكن: الجزائر تدرس تذليل العقبات الإدارية لتفعيل برنامج السكن الريفي *60 بالمائة من البرامج السكنية التي أعدتها الدولة تخص سكان الجنوب الكبير و الهضاب العليا و الأرياف

نظّمت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا جمع مدراء السكن للولايات ال58 وخصص لدراسة سبل تذليل العقبات الإدارية التي تعيق تجسيد برنامج السكن الريفي.

و ترأس هذا اللقاء، الذي نظم بمقر الصندوق الوطني للسكن، المدير العام للسكن بالوزارة محمد مرجاني، بحضور عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني على رأسهم رئيس لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، عمار عولمي، وكذا إطارات من الوزارة ومدراء السكن للولايات ال58.++++

و أكد مرجاني، على هامش أشغال هذا اليوم الدراسي، أن الهدف من هذا اللقاء هو تصحيح الآلية المتعلقة بإنجاز السكن الريفي من أجل التخفيف من ثقل الاجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من إنجاز سكناتهم بهذه الصيغة بكل أريحية والتمكين من تجسيد هذا البرنامج.

وأوضح إطار الوزارة أن هذه الصيغة تمثل أكثر من 60 بالمائة من البرامج السكنية التي أعدتها الدولة وتخص سكان الجنوب الكبير و الهضاب العليا و الأرياف بصفة عامة.

و اعتبر ان حضور النواب لهذا اللقاء التشاوري الذي جمع المتدخلين في مجال السكن يعكس “حرص الوزارة على أن يكون لممثلي الشعب دور في بلورة ما ستأتي به الورشات التي تنظم خلال هذا اللقاء”.

من جهته، صرح عولمي، على هامش اللقاء، أن حضوره رفقة عدد من النواب الذين شغلوا من قبل مناصب على رأس المجالس الشعبية البلدية يأتي لمناقشة وإثراء صيغة السكن الريفي عبر النظر في بعض العراقيل التي يواجهها المواطن القاطن في الريف للاستفادة من هذه الصيغة.

و تابع بان الغرض من مشاركة النواب في هذا اليوم الدراسي هو الخروج بآليات تسهل على المواطن الاستفادة من هذه الصيغة التي تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين في الآونة الأخيرة، معتبرا أن السكن الريفي سيساهم في تثبيت الساكنة في المناطق الريفية, مما سيساعد الفلاح على مزاولة نشاطه سواء في مجال الزراعة أو تربية المواشي والأغنام.

كما ستسمح الآليات التي ستنبثق من هذا اليوم الدراسي, يضيف رئيس اللجنة, من إرساء ديناميكية أكبر لتوزيع السكنات بهذه الصيغة، لاسيما أن قانون المالية لسنة 2023 خصص حصة الأسد في ميزانية القطاع لتمويل السكن الريفي.

فايزة .س

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