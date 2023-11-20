في يومهم العالمي... إستشهاد 5000 طفل فلسطيني منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن أكثر من 5 آلاف طفل، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب، استُشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت التربية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات فلسطين، مشيرة إلى أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بارد واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية.

ودعت وزارة التربية الفلسطينية دول العالم ومؤسساته إلى حماية حق أطفال فلسطين وطلبة المدارس في الحياة وفي التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستعمريه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال، مؤكدة الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر، يضيف ذات المصدر.

وطالبت الوزارة كل المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم بتحمل مسؤولياتها في سياق اختصاصها، ولجم الانتهاكات المتصاعدة، ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية في المناطق كافة، والتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...