في مفاجأة مدوية بقطر….منتخب السعودية يهزم الأرجنتين

حقق منتخب السعودية مفاجاة مدوية في كأس العالم بقطر، بتغله على منتخب الأرجنتين بهدفين لواحد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بملعب “لوسيل”، اليوم الثلاثاء.

شهدت المرحلة الأولى سيطرة أرجنيتية على الكرة، مع تكتل دفاعي لمنتخب السعودية الذي عرف كيف يمتص الاندفاع الهجومي للمنافس.افتتح منتخب “التانغو” باب التهديف في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء عن طريق ليونيل ميسي، وبعدها ومقع رفقاءه في فخ التسلل في عدة مناسبات.

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب العربي بوجه أفضل وتمكن من ترجيح الكفة لصالحهن بحيث عدل النتيجة في الدقيقة عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 49 قبل ان يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني بطريقة جميلة في الدقيقة 53.

ومثل بقية زملائه تألق الحارس السعودي محمد العويس بإنقاذ مرماه من عدة فرص خطيرة، أبرزها كرتي مارتينيز وديماريا في الدقيقتين 63 و70.

ودافع لاعبو السعودية بشراسة عن منطقتهم ما حال دون وصول رفقاء ميسي إلى مركة العويس مرة ثانية.

القسم الرياضي

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