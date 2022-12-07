في محطة فارقة وغير مسبوقة …بن عبد الرحمان يطلق رسميا البوابة الحكومية الالكترونية

* البوابة خطوة كبرى في مجال الدفع بالرقمنة وتقريبها من المواطن وتحقق السيادة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية

* البوابة ستسمح بدمقرطة الولوج لمحتلف الهيئات والمرافق الحكومية

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الهدف من اطلاق البوابة الحكومية الإلكترونية يتمثل في الذهاب إلى حكومة رقمية مؤكدا ان الحكومة كرست عصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن وتقديم خدمات بصفة آنية .

وأشار الوزير الأول من المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” ان اطلاق هذه الخدمة خطوة هامة على درب تجسيد برنامج رئيس الجمهورية مؤكدا ان إطلاق البوابة هو محطة فارقة في مجال الدفع بالرقمنة وتقريبها من المواطن وتحقق السيادة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية .

كما اوضح بن عبد الرحمان ان هذه البوابة تضم مايزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لعديد قطاعات وزارية.

ومن شأن هذه البوابة السماح للمواطنين الولوج لمختلف المعلومات والاجراءات الادارية دون عناء التنقل، وفي هذا السياق أشار الوزير الأول ان المشروع حظي بأهمية من السلطات العليا للبلاد حيث تم تنفيذها في إطار منهجية مضبوطة وتجند مختلف الوزارات واحصاء مجمل الخدمات العمومية ونوعيتها وتصميم الهندسة الوظيفية

كما اكد الوزير الأول ان هذه الاستراتيجية تستند للقيام باستثمارات عمومية كبرى والربط بالشبكات الدولية والرفع من مستوى التدفق وبالتالي تمكن الجزائر من تحقيق توسيع قدرات الربط بالشبكة الدولية للانترنت سنة 2021 ، وتابع بن عبد الرحمان قائلا ان هذا سيتيح رفع قدرة الشبكة لتصل إلى 7 تيرا بايت وهو ما يتجاوز ثلاث أضعاف من الاستعمال المسجل ما سيؤدي الى الرفع من مستوى ربط الأسر بالهاتف الثابت مما يمثل نسبة تطور أزيد من عشرين بالمائة التحسين في نوعية الخدمات ورفعها ورفع نسبة المشتركين في خدمات الأنترنت الذي بلغ 44 مليون سنة 2022 .

فايزة سايح